Irã critica sistema antimísseis dos EUA no Golfo Pérsico O Irã criticou hoje a decisão dos Estados Unidos de fortalecer seu sistema antimísseis nos países do Golfo Pérsico, contra eventuais ataques de Teerã. O presidente do Parlamento iraniano, Ali Larijani, disse que essa modernização nos sistemas de defesa norte-americanos pode criar mais problemas regionais.