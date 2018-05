Irã debaterá suspensão imediata de petróleo à UE

Nasser Soudani disse que o comitê de energia concluiu o projeto neste sábado e que todo o Parlamento vai debater a medida no domingo. Soudani é vice-presidente do comitê de energia. Suas declarações foram postadas no site do Parlamento iraniano.

A União Europeia impôs um embargo ao petróleo iraniano na segunda-feira. Trata-se da última tentativa do bloco de pressionar Teerã por causa de seu programa nuclear que, segundo os Estados Unidos e seus aliados, tem como objetivo a construção de armas nucleares. O Irã afirma que o programa tem fins pacíficos. As informações são da Associated Press.