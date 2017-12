Irã desafia comunidade internacional e promete retomar programa O Irã continua desafiando o Conselho de Segurança da ONU. No mesmo dia em que o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed ElBaradei, alertou que as discussões sobre o programa nuclear iraniano "atingiram uma fase crítica", o chefe dos negociadores de Teerã afirmou que o país irá cortar radicalmente a colaboração com a agência, assim como reiniciará seu programa de enriquecimento de urânio, caso seja reportado ao Conselho de Segurança. O representante do governo do Irã, Ali Larijani, disse em uma carta obtida pela Associated Press que a atitude não deixará escolha para o país a não ser "suspender todas as medidas voluntárias e de cooperação extra" com a AIEA. Isso significa que a permissão de monitoramento da agência no Irã será reduzida ao mínimo. A carta diz ainda que, "todas as atividades nucleares pacíficas atualmente suspensas serão retomadas sem qualquer restrição", numa alusão às ameaças anteriores de reiniciar o enriquecimento de urânio em escala total - um possível atalho para a produção de armamento nuclear. Diplomatas europeus e americanos intensificaram seus esforços para alcançar um acordo sobre o envio do país ao Conselho de Segurança (CS) momentos antes de um encontro de dois dias entre membros da AIEA. A reunião terá que votar uma resolução preliminar apresentada pelo Reino Unido, França e Alemanha que sugere o envio do caso ao CS. Diplomatas presentes ao encontro disseram que a afirmativa da resolução está quase certa, mas Washington e a União Européia queriam o maior apoio possível.