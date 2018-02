Irã desafia princípios de acordo nuclear por razões políticas, diz Obama O presidente dos Estados Unidos Barack Obama afirmou que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, está tentando proteger seu próprio posicionamento político e seu país ao desafiar elementos principais de acordo nuclear preliminar. O esboço do acordo entre Teerã, os EUA e outras potências mundiais foi firmado no início do mês.