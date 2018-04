Irã desata corrida armamentista no Golfo Pérsico Ao que tudo indica, os países do Golfo Pérsico não pretendem esperar os resultados da sequência de sanções contra o Irã aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Os líderes sunitas de Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e Kuwait, além dos tolerantes ibadis, de Omã, temem a hostilidade dos xiitas iranianos. Nos últimos quatro anos, governos da região compraram US$ 37 bilhões em equipamento militar dos EUA. De acordo com a analista Frida Ghitis, em artigo recente escrito para o site World Politics Review, os contratos já firmados pelas oligarquias do Golfo renderão US$ 123 bilhões aos americanos nos próximos quatro anos.