Irã desenvolve míssil capaz de atingir a Europa O Irã, com assistência da Rússia e outros países, está desenvolvendo um míssil de longa distância capaz de atingir, pela primeira vez, países da Otan na Europa, informou um alto oficial dos Estados Unidos, que pediu anonimato. O míssil, conhecido como Shabab-4, tem capacidade para percorrer 2.000 quilômetros, transformando em alvos países como Itália, Alemanha e Suécia. O desenvolvimento do míssil inquieta os oficiais americanos, porque o Irã é visto pelo Departamento de Estado como o país com maior atividade terrorista do mundo. Meses atrás, o presidente George W. Bush chegou a identificar o Irã como uma das três nações pertencentes ao "eixo do mal" - junto com Iraque e Coréia do Norte. Mísseis iranianos de gerações mais antigas, incluindo o Shahab-3, cobrem distâncias menores e já são capazes de atingir Israel e tropas americanas na Arábia Saudita. O Irã se mostra altamente confiante em seu poderio militar. Em um ponto, o ministro da Defesa iraniano, Ali Shamkhani, alertou que se Israel "tomar qualquer ação militar contra o Irã, a resposta será além da imaginação de qualquer político israelense". Um relatório da CIA divulgado no início deste ano afirma que o Irã está recebendo equipamentos e tecnologia para mísseis da Rússia, Coréia do Norte e China.