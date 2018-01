IRA desmente plano de pôr fim à luta armada O Sinn Fein, braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), negou hoje que este grupo esteja se preparando para anunciar o fim de sua luta de décadas pelo fim do domínio britânico na Irlanda do Norte. Os principais jornais londrinos noticiaram hoje que o IRA está considerando anunciar o fim de suas atividades paramilitares. "Essas histórias infundadas de fontes anônimas minam ativamente as conversações de paz", afirmou o vice-líder do Sinn Fein, Martin McGuinness. Membros do Sinn Fein especularam que a versão divulgada horas antes pelos jornais Times, Guardian e Daily Mirror tenha sido "plantada" pelo serviço secreto britânico para aumentar a pressão sobre o IRA. Até o fim da tarde, o governo britânico não se havia pronunciado sobre o assunto.