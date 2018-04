Irã detém 8 funcionários da embaixada da Grã-Bretanha

O Irã deteve ontem oito funcionários da Embaixada britânica em Teerã, iniciando uma nova escalada de tensão com o Ocidente. O governo iraniano nega que os distúrbios sejam motivados pelo descontentamento interno. Para Teerã, EUA e países europeus - sobretudo a Grã-Bretanha - estão por trás da onda de protestos que assola o país persa há mais de duas semanas. O chanceler da Grã-Bretanha, David Miliband, exigiu a libertação imediata dos presos e afirmou que a União Europeia (UE) prepara uma resposta "forte e coletiva" contra qualquer forma de "assédio e intimidação" de missões diplomáticas europeias no Irã. Teerã acusa funcionários britânicos de incitar protestos com o objetivo de desestabilizar o regime. A denúncia foi qualificada por Miliband de "totalmente infundada". Ontem, o ministro responsável pelo serviço de inteligência do Irã, Gholamhossein Mohseni-Ejei, voltou a negar a existência de fraude na votação que garantiu a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. "Nenhuma manipulação capaz de alterar o resultado da eleição ocorreu", disse. "Americanos e sionistas querem desestabilizar o Irã. Meses antes da eleição eles começaram a falar na possibilidade de fraude e continuaram a fazê-lo após a votação", completou Mohseni-Ejei. Segundo ele, países ocidentais querem realizar uma "revolução de veludo" no Irã. "Mas o povo é esperto e muito próximo do regime." PROTESTOS Testemunhas relataram que policiais antidistúrbio e cerca de 3 mil manifestantes se enfrentaram ontem diante da mesquita de Ghoba, no norte de Teerã, na maior manifestação contra o governo nos últimos quatro dias. Segundo fontes ouvidas pela agência Associated Press, o protesto foi reprimido com extrema brutalidade. Após uma senhora ser agredida por policiais, manifestantes teriam partido para cima das forças de segurança. O norte da capital é o principal reduto do líder oposicionista Mir Hussein Mousavi.