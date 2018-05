Irã detém nove suspeitos de ataque à mesquita TEERÃ - A televisão estatal do Irã disse que forças de segurança detiveram nove suspeitos de terem conspirado para executar um atentado desfechado ontem por dois homens-bomba contra uma mesquita xiita, no sudeste do país, que deixou 39 mortos. O ataque ocorreu na cidade de Chahbahar, na província do Sistão-Baluquistão, perto da fronteira com o Paquistão.