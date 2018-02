Irã determina produção de urânio enriquecido a 20%

A orientação, transmitida neste domingo pela TV estatal iraniana, veio em meio a discussões entre Teerã e o Ocidente sobre uma proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) pela qual o Irã exportaria urânio para enriquecimento em outros países.

Durante reunião com autoridades iranianas, Ahmadinejad dirigiu-se ao chefe do programa nuclear do Irã, Ali Akbar Salehi, e ordenou que o país comece a enriquecer urânio a um nível mais alto. "Salehi, comece a produção (de urânio enriquecido) a 20%", disse o presidente. Ahmadinejad não estabeleceu uma data para o início da produção.

Na semana passada, Ahmadinejad havia dito que estaria disposto a aceitar o plano de exportar urânio para enriquecimento no exterior. O comentário de hoje, no entanto, deve aumentar o ceticismo internacional quanto às intenções do Irã em relação ao urânio enriquecido.

A comunidade internacional teme que o urânio venha a ser utilizado pelo Irã para a produção de armas nucleares. Teerã, no entanto, afirma que seu programa tem fins pacíficos.

Atualmente, o Irã usa centrífugas para enriquecer urânio a até 4,5% para uso em sua primeira usina nuclear, que está sendo construída com auxílio da Rússia e que deverá iniciar operações ainda este ano. As informações são da Associated Press.