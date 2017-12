Irã deve retomar seu projeto nuclear antes da próxima reunião da AIEA O Irã tem intenção de recomeçar suas atividades relacionadas com o enriquecimento industrial de urânio antes da reunião de 6 de março da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), anunciou nesta segunda-feira o governo de Teerã. Quando perguntado se Teerã esperaria a reunião para retomar suas atividades, o porta-voz do governo Gholam Hossein Elham foi direto: "Não, não". A declaração foi dada durante um encontro com a imprensa. O Irã havia anunciado sua intenção de reiniciar essas atividades depois que a AIEA adotou, no dia 4 de fevereiro, uma resolução que determina que o país suspenda todas as suas atividades nucleares vinculadas ao enriquecimento de urânio. A agência da ONU deve se reunir no dia 6 de março para avaliar a resposta de Teerã a suas petições.