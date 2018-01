Irã: discurso do papa é parte de ´cruzada´ contra o Islã As tentativas do papa Bento XVI em conter a crise gerada por suas declarações acerca do islamismo na última semana não foram capazes de reverter a raiva gerada em muitos muçulmanos. Isso ficou mais claro nesta segunda-feira, depois que líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que os comentários do papa estavam alinhados com uma "cruzada" contra o Islã. Segundo trechos do discurso de Khamenei citados pela BBC, o que está por trás da crise é "um desejo das potências cuja sobrevivência depende de criar crises". Ainda de acordo com o aiatolá, as declarações do papa foram a "última ligação" em "uma cadeia conspiratória para lançar uma cruzada". As outras ligações, ele acrescentou, incluem os cartuns satirizando Maomé publicados por jornais europeus no início do ano. A crise começou na última semana, depois que Bento XVI citou criticas feitas a Maomé por um imperador cristão medieval. As referências foram feitas durante um discurso sobre guerra e religião proferido pelo papa em uma universidade alemã. O discurso espalhou protestos em todo o mundo muçulmano. No domingo, o pontífice lamentou a revolta gerada por suas palavras e disse que as visões citadas por ele não correspondiam a seu ponto de vista. Alheio às explicações de Bento XVI, Khamenei aproveito para relacionar as declarações a seu repúdio pelos Estados: "Nós não esperamos nada dos (presidente americano George W.) Bush, pois ele trabalha para companhias e potências de pilhagem global. Mas essas declarações são um motivo de surpresa e preocupação quando vindos da maior autoridade cristã." Os Estados Unidos não mantém relações diplomáticas com o Irã há mais de duas décadas, devido a invasão da embaixada americana em Teerã por radicais islâmicos. Khamenei foi o último líder muçulmano a condenar os comentários de Bento XVI. No domingo, o importante clérigo muçulmano catariano Yusuf al-Qaradawi pediu por um dia de fúria na próxima sexta-feria. Ataques Manifestantes mantiveram os protestos contra o papa em várias regiões muçulmanas nesta segunda-feira. Na Caxemira indiana, lojas e escolas fecharam em resposta a uma greve convocada por Syed Ali Shah Geelani, líder da facção linha-dura Conferência dos Partidos Hurriyat. Pelo terceiro dia consecutivo, manifestantes queimaram pneus e entoaram slogans contra o sumo pontífice. Manifestantes também protestaram na cidade de Muzaffarabad, na Caxemira paquistanesa. "Sua desculpa não foi o suficiente pois ele não afirmou estar errado", disse Uzair Ahmed, do grupo político paquistanês Pasban-e-Hurriyat. Ainda no Paquistão, o ex-premiê malaio Mahathir Mohamad disse na televisão nacional que o papa teria esquecido que o cristianismo é que se espalhou através da espada durante as cruzadas. A Malásia, que preside a Organização da Conferência Islâmica, afirmou esperar que os comentários do papa "não reflitam uma nova linha política do Vaticano em relação à religião islâmica".