Irã discute questão nuclear com representante da União Européia O negociador-chefe para o programa nuclear do Irã, Ali Larijani, se reunirá nesta quarta-feira com o Alto Representante da União Européia para a Política Externa e a Segurança, Javier Solana, segundo anunciaram fontes iranianas. O ministro de Relações Exteriores iraniano, Manouchehr Mottaki, disse na noite de terça-feira em Nova York, que a reunião será realizada nesta quarta, mas não anunciou o local, segundo a imprensa iraniana. Os jornais iranianos especulam entre Viena, Berlim e Bruxelas. Mas até o momento nenhuma fonte oficial iraniana confirmou o lugar nem a hora da reunião. Mottaki disse que a reunião será "a terceira rodada de negociações" entre o Irã e a União Européia para discutir o polêmico programa nuclear iraniano. Bruxelas ainda não confirmou a reunião.