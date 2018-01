Irã diz apoiar qualquer esforço para estabilizar Iraque O governo iraniano declarou neste domingo, 11, que apóia esforços para diminuir a violência no Iraque e descreveu um encontro regional em Bagdá com autoridades norte-americanas como um "bom passo". "Nós apoiamos quaisquer esforços que tirem o Iraque dos problemas atuais (...) e ajudem a segurança do Iraque. O Irã será o primeiro a apoiar esse plano", disse o porta-voz do ministério iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Ali Hosseini. O Iraque sinalizou às potências mundiais e seus vizinhos, incluindo Washington e os adversários Irã e Síria, que concordou com o encontro em Bagdá no sábado, vital a todos para interromper a expansão da violência sectária na região. "Como primeiro passo, foi um bom passo", disse Hosseini em uma entrevista transmitida pela TV estatal. "Nós esperamos que outros países presentes à conferência em Bagdá mudem seu comportamento político sobre o Iraque." Depois das conversas em Bagdá entre importantes autoridades, os Estados Unidos afirmaram que a Turquia ofereceu-se para sediar uma próxima conferência de nível ministerial planejada para abril e à qual a secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, deve comparecer.