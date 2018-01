Irã diz estar pronto para diálogo com os EUA sobre o Iraque O principal negociador para assuntos nucleares do Irã disse que Teerã está pronto para abrir diálogo com os EUA sobre a questão iraquiana. É a primeira vez desde a Revolução Islâmica, de 1979, que o Irã oficialmente chama os EUA para diálogo. "Para solucionar a questão iraquiana e ajudar a estabelecer um governo independente e livre no Iraque, concordamos em conversar (com os EUA)", disse Larijani em sessão fechada no Parlamento. Não ficou claro o teor da eventual conversa. Os EUA têm repetidamente acusado o Irã de intrometer-se nos assuntos do Iraque e de ter enviado armas para incentivar a insurgência no país. Larijani não comentou sobre a disputa nuclear.