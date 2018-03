Irã diz estar pronto para oferecer empréstimo ao Egito

Os comentários de Ahmadinejad foram publicados no jornal estatal Al-Ahram nesta quarta-feira. Ele está em uma viajem de três dias ao Egito, centrada em torno de uma cúpula islâmica.

Essa é a primeira visita do líder iraniano em mais de três décadas. Os dois países romperam relações após a revolução islâmica de 1979, mas, depois da queda do presidente Hosni Mubarak, aliado próximo dos EUA e da eleição do verão passado de um presidente islâmico, os dois países ficaram mais próximos. As informações são da Associated Press.