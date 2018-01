Irã diz que aceita manter diálogo com AIEA O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse neste sábado a seu colega indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, que está disposto a continuar dialogando com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre o programa nuclear de seu país. Ahmadinejad, que destacou o apoio recebido dos países do D-8 (oito países emergentes de maioria islâmica) ao uso pacífico da energia nuclear, também disse que não conversará com aqueles que fizerem ameaças militares ao seu país. Yudhoyono pediu a Ahmadinejad que "o Irã e a AIEA mantenham uma cooperação constante para o alcance de uma solução pacífica e justa" e recebeu uma resposta afirmativa. Direito O Irã reivindica o direito de desenvolver a energia nuclear para uso pacífico, mas os Estados Unidos e seus aliados temem que Teerã desvie parte do urânio enriquecido para a fabricação de armas atômicas de destruição em massa. A Declaração de Bali, assinada pelos oito líderes no fechamento da cúpula, não incluiu nenhuma menção expressa ao programa nuclear iraniano, mas vários governantes mostraram seu apoio a uma solução pacífica. "O melhor é o diálogo", disse aos jornalistas o ministro de Assuntos Exteriores da Malásia, Syed Hamid Albar. "Não deveríamos criar outra crise", acrescentou. O D-8 é formado por Bangladesh, Egito, Indonésia, Malásia, Irã, Nigéria, Paquistão e Turquia.