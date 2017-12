Irã diz que ataque dos EUA seria "erro irreparável" Um ataque dos Estados Unidos contra o Irã seria um "erro irreparável", afirmou hoje o Ministério do Exterior iraniano, rechaçando acusações de Washington de que o país deu abrigo a membros do Taleban e da Al-Qaeda. "Não penso que a América cometerá um erro irreparável, a opinião pública mundial não permitirá isso", disse o porta-voz do Ministério do Exterior, Hamid Reza Asefi, quando perguntado se acreditava que os EUA vão atacar o Irã. No domingo, o secretário de Defesa americano, Donald H. Rumsfeld, afirmou que alguns integrantes da Al-Qaeda e do Taleban cruzaram a fronteira do Afeganistão com o Irã e "encontraram refúgio" na república islâmica. Rumsfeld recusou-se a dizer se os EUA planejavam uma resposta. Mas o presidente George W. Bush, que afirmou que o Irã, a Coréia do Norte e o Iraque fazem parte de um "eixo do mal" que apóia o terrorismo, disse que os EUA vão lidar com o Irã por "meios diplomáticos, inicialmente", se o país abrigar combatentes da Al-Qaeda e tentar desestabilizar o novo governo do Afeganistão. Autoridades iranianas criticaram os comentários de Bush e negaram ter ajudado o Taleban ou a rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden. O governo do Irã se opunha fortemente ao regime Taleban antes de seu desmoramento no fim do ano passado. "O Irã não tem motivo nem interesse em abrigar qualquer membro da Al-Qaeda, sempre fomos contra seus pensamentos e atitudes. Esses rumores não colaboram com a estabilidade no Afeganistão", disse Asefi. Ele afirmou que os comentários dos EUA foram influenciados por Israel. Leia o especial