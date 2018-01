Irã diz que Bin Laden está preso; Paquistão nega A rádio estatal do Irã, citando uma fonte não-revelada; um porta-voz do Exército paquistanês nega a informação. A rádio disse que a visita do secretário de Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld, à região, nesta semana, esteve ligada à captura. A rádio estatal informou que um repórter da cidade paquistanesa de Peshawar ?confirmou a notícia?. Mas o porta-voz do Exército do Paquistão, general Shaukat Sultan Disse que ?a informação está errada?. Uma operação militar paquistanesa encontra-se em andamento na fronteira com o Afeganistão, e já foi dito que membros da rede Al-Qaeda são procurados na área, mas Bin Laden não chegou a ser citado como um alvo específico.