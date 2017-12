Irã diz que Blair fez críticas motivado pelo ódio O Irã reagiu nesta quarta-feira ao apelo feito pelo premier britânico, Tony Blair, para que os países do Oriente Médio formem uma aliança contra os iranianos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Ali Hosseini, disse que as declarações de Blair foram motivadas pelo ódio e são coerentes com "a intervenção destrutiva" da Grã-Bretanha em questões regionais. "A abordagem negativa e desarmonizadora da Grã-Bretanha e as atitudes belicistas e políticas unilaterais de Bush e Blair já causaram tensão e extremismo na região e fizeram com que as pessoas abominem suas políticas", disse o ministro numa nota. Segundo ele, as afirmações de Blair "não conseguirão atingir a fraternidade, a amizade e a boa vizinhança dos países da região". Blair fez o apelo em Dubai, pedindo aos líderes moderados da região que se unam à "luta monumental" entre a democracia e o extremismo. "Precisamos reconhecer o desafio estratégico que o governo do Irã representa; não seu povo, e possivelmente não todos os seus elementos de liderança, mas aqueles que hoje são responsáveis por suas políticas", disse o britânico. "Nossa resposta deve mostrar o que eles estão fazendo, construir alianças para impedir isso e repreendê-los", disse Blair. Assim como os EUA, a Grã-Bretanha acusa o Irã de querer produzir armas nucleares e de alimentar a instabilidade no Iraque, no Líbano, em Israel e nos territórios palestinos. O Irã nega.