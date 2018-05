Irã diz que decisão sobre Hariri é ''nula'' O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou ontem que qualquer decisão do tribunal da ONU sobre o assassinato do ex-premiê libanês Rafic Hariri, em 2005, seria "nula e sem valor". O tribunal, responsável por julgar os assassinos de Hariri, anunciou que o documento de acusação, de conteúdo confidencial, deve ser apresentado em breve.