Irã diz que decisão sobre Ormuz depende de Khamenei

Firouzabadi afirmou que o Irã tem um plano de contingência para fechar a passagem, mas Khamenei, como comandante das forças armadas, terá de tomar a decisão final. Os comentários da autoridade foram feitos duas semanas depois de a União Europeia implementar um embargo total ao petróleo do país por causa da recusa iraniana em interromper o programa de enriquecimento de urânio.

As declarações de Firouzabadi foram publicadas pela agência de notícias semioficial Fars. A Guarda Revolucionária do Irã alertou que Teerã ordenará o fechamento do Estreito de Ormuz se as exportações do país forem bloqueadas. As informações são da Associated Press.