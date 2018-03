Irã diz que EUA ameaçam paz mundial Os ataques liderados pelos Estados Unidos contra o Afeganistão estão "levando o mundo à guerra", afirmou hoje o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. "A paz está sendo ameaçada nesta região e, com grande probabilidade, a paz mundial também será ameaçada, graças às políticas e atitudes de autoridades e líderes das maiores potências, e dos EUA em particular", disse Khamenei à Rádio Teerã, uma emissora estatal. "Eles estão levando o mundo à guerra". Segundo o líder religioso, enquanto os Estados Unidos e seus aliados pedem por paz, seus atos colocam em perigo a estabilidade. "Os EUA são guiados pelos fabricantes de armas, pelo colonialismo e o imperialismo e pela ignorância, arrogância e indiferença", afirmou Khamenei. O Irã condenou oficialmente os ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York e Washington e a ofensiva norte-americana contra o Afeganistão. Leia o especial