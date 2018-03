Irã diz que EUA são responsáveis pelo destino de reféns

A agência de notícias estatal, IRNA, disse que o ministro convocou o enviado suíço em Teerã na noite de segunda-feira para ressaltar que o país espera que Washington utilize sua influência para assegurar a libertação dos reféns. A Suíça representa os interesses dos EUA no Irã já que Teerã e Washington não têm relações diplomáticas.

Aliado próximo do regime do presidente Bashar Assad, o Irã critica o apoio aos rebeldes dos Estados Unidos, Turquia e algumas nações do Golfo.

Em Damasco, um enviado iraniano sênior, Saeed Jalili, reuniu-se com Assad nesta terça-feira, afirma a agência de notícias estatal síria. A emissora mostrou uma foto do presidente sentado com Jalili no palácio presidencial - a segunda aparição de Assad desde o ataque que matou quatro de seus principais oficiais de segurança, incluindo seu cunhado, em 18 de julho. Assad não fala em público desde então, o que suscita comentários de que ele teme por sua segurança.

Os rebeldes afirmam que três dos cativos foram mortos durante um bombardeio de forças do governo em Damasco, e ameaçam executar os outros se os bombardeios não forem interrompidos. "O regime sírio é responsável por qualquer coisa que aconteça com os iranianos", disse via Skype para a Associated Press um porta-voz da Brigada Baraa, que assumiu a responsabilidade pelo sequestro. As informações são da Associated Press.