Irã diz que governo sírio não cairá e tem apoio de Teerã O regime do presidente sírio Bashar Assad não cairá e o Irã ficará ao lado do mandatário, disse nesta quinta-feira o principal conselheiro para política internacional do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. "A República Islâmica do Irã apoia o governo sírio e irá se opor àqueles que agem contra a Síria", disse o conselheiro Ali Akbar Velayati, em comunicado publicado pela agência de notícias Fars.