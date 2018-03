Irã diz que não abrirá espaço aéreo aos EUA O ministro da Defesa do Irã, Ali Shamkhani, alertou os EUA de que Teerã usará a força se os EUA utilizarem seu espaço aéreo para eventuais ataques a seu vizinho, o Afeganistão. "Defenderemos com agressividade nosso espaço aéreo e confrontaremos aviões (norte-americanos), se utilizarem nosso espaço aéreo", disse Shamkhani. O ministro admitiu pela primeira vez que o Irã tem suprido com armas a Aliança do Norte, de oposição ao regime do Taleban no Afeganistão, e afirmou que manterá essa política. "A Aliança do Norte tem sido e é nossa aliada. Providenciamos armas à Aliança do Norte e continuaremos a fazê-lo. Não haverá mudança em nosso apoio a eles", afirmou Shamkhani. O ministro disse também que discutirá em sua visita prevista à Rússia a reabertura de acordos militares que haviam sido suspensos. Ele disse ainda que a política de defesa do Irã com os EUA obedece aos parâmetros da convenção internacional.