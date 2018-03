Irã diz que nunca fechará centro de produção de urânio

Localizado no sudoeste do Irã, Fordo produz urânio enriquecido a 20%, que pode ser transformado em material para armas nucleares. Boroujerdi afirmou que o fechamento do centro, que é uma demanda do ocidente, significaria apoio a Israel, um arqui-inimigo do Irã.

As declarações foram feitas dez dias depois de uma nova rodada de negociações entre o ocidente e o Irã sobre o programa nuclear iraniano. Os países ocidentais suspeitam que o governo do Irã queira produzir armas nucleares, o que os iranianos negam. As negociações estão em impasse desde maio. As informações são da Associated Press.