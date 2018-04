Irã diz que ONU não viu evidências de armas nucleares

Todas as potências ocidentais "sabem que a ciência nuclear no Irã segue um caminho pacífico", disse Rouhani em discurso transmitido pela televisão estatal iraniana. "A agência realizou milhares de horas de inspeção e anunciou que não encontrou qualquer desvio do uso pacífico (da tecnologia nuclear) para fins militares".

Em seu último relatório sobre o Irã, no final de fevereiro, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) reportou que o Irã estava infringindo o acordo interino assinado em novembro, que previa a suspensão das atividades nucleares no país. O relatório foi feito um mês após o acordo entrar em vigor.

Desde que assumiu o cargo em agosto, Rouhani prometeu reconstruir as relações tensas com o Ocidente e tenta selar um acordo nuclear com as potências. Fonte: Dow Jones Newswires.