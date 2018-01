Irã diz que países da região não aceitam interferência externa O presidente do Irã, Mohammad Khatami, advertiu hoje aos Estados Unidos que "os países da região não permitirão que nenhuma outra nação interfira nos assuntos do Iraque ou da região". Em discurso pronunciado durante visita a Zahedan, perto da fronteira entre Afeganistão e Paquistão, Khatami acrescentou que os países da região "preparam o terreno para a instauração de um governo democrático no Iraque, capaz de manter relações pacíficas com seus vizinhos", segundo trechos publicados pela Agência de Notícias da República Islâmica. Na opinião do presidente iraniano, tanto o regime de Saddam Hussein quanto a aliança liderada pelos Estados Unidos perderam com a guerra: o primeiro, do ponto de vista militar; o segundo, no aspecto moral, devio aos danos causados ao país atacado e à população civil. Veja o especial :