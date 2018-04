Irã diz que petrolífera sofreu ataque cibernético.

TEERÃ - Plataformas de petróleo iranianas foram alvos de um ataque cibernético feito por Israel e seus aliados, afirmou nesta segunda-feira, 8, o chefe de tecnologia da informação da Offshore Oil Co., Mohammad Reza Golshani. As operações da empresa não foram afetadas, disse ele para a agência de notícias Mehr.

Ataques de hackers costumam ameaçar as instalações nucleares do Irã e representam mais um desafio para o setor petrolífero do país, que enfrenta queda de produção e sanções internacionais. "Um exame dos ataques mostra que eles foram planejados pelo regime sionista (Israel) e diversos outros países", disse Golshani, acrescentando que os alvos foram os sistemas de informação de instalações marítimas.

Em abril, a indústria petrolífera iraniana enfrentou ataques cibernéticos que começaram no Ministério do Petróleo e espalharam-se para outros setores. As instalações nucleares do país foram atingidas em 2010 pelo vírus Stuxnet, que danificou centrífugas e retardou o progresso do Irã na área. Acredita-se que foi uma ação de forças estrangeiras que querem impedir que Teerã obtenha armas nucleares - apesar do governo iraniano negar que tenha tal objetivo.

