Irã diz que programa nuclear prossegue O programa nuclear iraniano continua "ininterruptamente", disse um representante iraniano no domingo, véspera de conversações de alto nível com a agência atômica da ONU que visam desarmar as suspeitas ocidentais em relação às intenções de Teerã. Sob pressão da ONU para suspender as atividades que os EUA suspeitam que tenham por objetivo montar bombas atômicas, o Irã concordou em junho em redigir um "plano de ação" no prazo de 60 dias para oferecer maior acesso a suas instalações nucleares à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Tendo repetidamente recusado os pedidos internacionais para suspender o enriquecimento de urânio para combustível nuclear, diplomatas dizem que agora o Irã está dando sinais de cooperação com a AIEA, para evitar uma terceira e mais dura rodada de sanções do Conselho de Segurança da ONU. O Irã, segundo maior produtor da Opep, diz que quer apenas obter eletricidade do urânio enriquecido para que possa vender uma parte maior de seu petróleo e gás. O embaixador do Irã na AIEA, Ali Asghar Soltanieh, disse à agência de notícias Mehr, em Teerã uqe "as atividades iranianas de enriquecimento de urânio continuam ininterruptamente e sob a plena supervisão da AIEA." Ele falou antes do início das discussões entre altos representantes iranianos e da AIEA, a começar em Teerã na segunda-feira, após as discussões do mesmo nível realizadas no mês passado em Viena. "Nesta rodada, a questão será discutida sob seus aspectos legais, técnicos e políticos", disse Soltanieh. O ministro do Exterior iraniano Manouchehr Mottaki disse que o direito do Irã de obter energia nuclear pacífica deve ser aceito e que o país está agindo de maneira transparente e legal. O diretor da AIEA, Mohamed ElBaradei, disse que a promessa do Irã de traçar um plano de ação até o final de agosto suscitou a esperança de que seja resolvido o impasse entre o Irã e o Ocidente, que adiou até pelo menos setembro os esforços para intensificar as sanções contra Teerã. Mas os EUA, que lideram o esforço para isolar o Irã, já deixaram claro que Teerã terá que suspender o enriquecimento de urânio como condição prévia para negociações mais amplas sobre incentivos econômicos e comerciais. O urânio enriquecido pode ser usado como combustível de usinas elétricas nucleares, ou, se for enriquecido em grau muito maior, pode fornecer material para bombas.