Irã diz que realizou ´com sucesso´ teste para lançar foguete O Irã anunciou neste domingo, 25, que realizou "com sucesso" seu primeiro teste para lançar ao espaço um foguete de fabricação nacional. O diretor do Instituto de Aeroespacial do Irã, Mohsen Bahrami, qualificou o teste de "ponto de partida na marcha do desenvolvimento iraniano nas pesquisas sobre o espaço". "Tanto o material de pesquisa espacial como o foguete foram desenhados e fabricados pelos especialistas iranianos", destacou Bahrami durante uma conferência aeroespacial inaugurada neste domingo no Irã. Bahrami, no entanto, não forneceu detalhes sobre a hora do lançamento do foguete ou a natureza de sua missão. Segundo a emissora de TV iraniana "Alalam", o foguete transporta "equipamentos para pesquisa", e assegura que foi fabricado por cientistas iranianos. Já a agência de notícias "Isna" indicou, por sua parte, que o lançamento do foguete foi possível graças à cooperação entre os ministérios de Defesa e Ciência e Tecnologia da República Islâmica. O Irã está sob pressão da comunidade internacional devido a seu programa nuclear, que assegura que ter apenas a meta de produzir eletricidade.