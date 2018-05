Irã diz que terá dificuldades com gás e petróleo sem investimentos

TEERÃ - O ministro iraniano do Petróleo, Masoud Mirkazemi, reconheceu nesta segunda-feira, 18, que a indústria de petróleo e gás de seu país enfrentará dificuldades em um futuro próximo caso não atraia mais investimentos. Em declarações divulgadas pela agência de notícias "Mehr", o ministro explicou que a capacidade de exportação de petróleo do Irã será colocada em risco se não houver uma injeção de capital.

"Se não atrairmos investimentos à indústria do petróleo e gás, e considerando que nossas reservas estão na segunda fase de sua vida, haverá uma genuína preocupação sobre a continuidade da produção e exportação do petróleo iraniano", relatou Mirkazemi. O ministro compareceu nesta segunda-feira ao encerramento da Feira Internacional de Petróleo e Gás, que teve início na última sexta-feira em Teerã.

O Irã é considerado o segundo país mais rico do mundo em reservas comprovadas de petróleo e gás, mas tem uma precária e obsoleta indústria que o torna dependente do exterior. Um dos projetos de mais destaque no qual o Irã enfrenta dificuldades técnicas é a jazida de gás de "South Pars", que os analistas calculam guardar 8% das reservas mundiais desta matéria-prima. Situada no Golfo Pérsico, a jazida é partilhada através do leito marinho pelo Irã e Catar, país que o explora de maneira sustentada há vários anos.

O Irã, por sua vez, havia concedido o desenvolvimento de várias fases a multinacionais estrangeiras, que nos últimos meses congelaram e abandonaram os projetos devido às sanções impostas pela ONU por conta das suspeitas sobre seu programa nuclear.

Diante da saída de gigantes do setor como a hispano-argentina Repsol e a francesa Total, o regime iraniano concedeu a exploração de diversas fases a empresas chinesas, indianas e do sudeste asiático, assim como a companhias nacionais.

Autoridades iranianas calcularam em US$ 200 bilhões a quantia necessária para explorar a jazida South Pars entre 2010 e 2015.