Irã diz que UE ´tem mais vontade´ de dialogar com Teerã O governo iraniano disse neste domingo que a União Européia (UE) "atualmente tem mais vontade" de negociar com a República Islâmica sobre o programa nuclear desta e acrescentou que "o diálogo continuará". O porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores do Irã, Mohamad Ali Hosseini, frisou, no entanto, que seu país não suspenderá o enriquecimento de urânio, já que "a suspensão não tem agora base legal alguma e não há lógica que possa justificá-la". Hosseini se referiu à recente reunião entre o alto representante de Política Externa e Segurança Comum da UE, Javier Solana, e o secretário do Conselho de Segurança Nacional e principal negociador iraniano no caso nuclear, Ali Larijani. "Larijani disse que o enriquecimento até 4% pode ser um bom início para as negociações. Ele falou a respeito com Solana e o diálogo continuará", disse o porta-voz iraniano em sua entrevista coletiva semanal. "Agora vemos mais vontade da outra parte (UE) em encontrar uma saída para a atual estagnação e retomar as negociações", acrescentou. Após sua reunião no último dia 11 em Munique, Alemanha, com Larijani, Solana afirmou que o encontro não produziu resultados concretos, embora tenha dito que havia detectado "algo novo" na posição iraniana. Hosseini reiterou que seu país "acolhe e estuda qualquer idéia, plano ou proposta que garanta o direito do povo iraniano a ter acesso a tecnologia nuclear para uso pacifico". Porém, insistiu: "Não aceitamos a suspensão de enriquecimento (urânio). É algo do passado".