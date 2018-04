Irã diz ser capaz de operar com urânio a 20% e eleva tensão com Ocidente

O Irã anunciou ontem avanços em seu programa nuclear com a inauguração de 3 mil novas centrífugas de última geração, a produção de combustível enriquecido a 20 % nas usinas do país e a construção de quatro novas centrais. Ao mesmo tempo em que o anúncio eleva as tensões com o Ocidente, Teerã mostrou-se disposto a retomar as negociações com a comunidade internacional.

Imagens transmitidas pela TV no Irã mostraram o presidente Mahmoud Ahmadinejad participando de uma cerimônia na qual uma barra de combustível com urânio enriquecido a 20% e processado no país era colocada no reator de pesquisas de Teerã.

"A era de fazer bullying contra nações passou. Os poderes arrogantes não podem monopolizar a tecnologia nuclear. Eles tentaram nos impedir emitindo sanções e resoluções, mas falharam", disse o líder iraniano. "Nosso caminho nuclear continuará." Ahmadinejad ainda disse que os quatro novos reatores nucleares de pesquisa produzirão isótopos médicos para os doentes de câncer. "Construam esses reatores em quatro lugares diferentes para garantir a necessidade de pesquisa."

As ações coordenadas do governo iraniano têm como objetivo mostrar à comunidade internacional que o país domina o ciclo completo de produção de combustível nuclear apesar das restrições impostas por meio de sanções que impedem a compra de materiais no exterior.

Ontem, o Ministério do Petróleo do Irã negou rumores divulgados pela imprensa de que Teerã cortaria as exportações do produto para seis países europeus em retaliação às sanções. "Se uma decisão assim for tomada, ela será anunciada pelo Conselho de Segurança Nacional", afirmou um porta-voz do ministério.

Negociações. O principal negociador iraniano para questões nucleares, Said Khalili, escreveu uma carta para a chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, manifestando-se favorável a uma nova rodada de negociações com o Grupo 5 + 1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Grã-Bretanha - mais a Alemanha). De acordo com a TV iraniana Al-Alam, na carta Khalili disse que o Irã está pronto para empreender novas discussões "de maneira construtiva".

Apesar de o Irã ter demonstrado vontade de voltar às negociações, muitos no Ocidente acreditam que a oferta é apenas uma estratégia do regime iraniano para ganhar tempo. Mesmo assim, uma representante de Ashton confirmou o recebimento da carta e disse que consultará os países envolvidos sobre a proposta. / AFP, AP e REUTERS