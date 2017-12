Irã diz ter deixado de enriquecer urânio O Irã aparenta ter suspendido todas as atividades ligadas ao enriquecimento de urânio, processo que pode ser usado na construção de armas nucleares, disse nesta segunda-feira o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Mohamed ElBaradeium. Em Teerã, uma rádio estatal anunciou o fim das atividades como forma de "construir confiança e se dirigir à implementação do acordo de Paris". O Irã se comprometeu a interromper o enriquecimento de urânio e as atividades relacionadas em um acordo firmado em 6 de novembro, em Paris, com Inglaterra, França, Alemanha e União Européia.