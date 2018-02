Irã diz ter derrubado drone de Israel perto de usina

O incidente ocorre no momento em que o Irã negocia com potências globais sobre seu programa nuclear, com alas mais radicais do governo pressionando o presidente Hassan Rouhani a demandar mais concessões antes de concordar em limitar as capacidades atômicas do país. Israel não descartou utilizar ações militares contra as usinas nucleares iranianas se o país avançar no processo para construir uma bomba atômica.

O drone foi derrubado quando se aproximava da unidade de enriquecimento de urânio de Natanz, a cerca de 240 quilômetros a sul da capital, Teerã. Fonte: Associated Press.