Irã é contra forças multinacionais no Afeganistão O Irã se opõe ao deslocamento de soldados estrangeiros ao Afeganistão porque essas forças violariam a independência do país, assim como sua integridade territorial, informou nesta terça-feira a estatal TV Teerã. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Hamid Reza Asefi, disse que tais deslocamentos de tropas "complicariam ainda mais a situação e atrapalhariam os esforços para o retorno da paz" no país. "A República Islâmica do Irã opõe-se ao deslocamento de forças multinacionais sob o pretexto de fornecer segurança ao Afeganistão", disse Asefi. O comentário é uma referência à presença dos fuzileiros navais norte-americanos nos arredores da fortaleza taleban de Kandahar, no sul do Afeganistão, e à possibilidade de tropas internacionais de manutenção de paz serem enviadas ao país. Leia o especial