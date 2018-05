Irã e potências planejam novo diálogo nuclear no início de 2011

GENEBRA - Os diplomatas que participam das negociações sobre o programa nuclear do Irã disseram nesta terça-feira, 7, que a rodada de diálogo iniciada na segunda chegou ao fim e que um novo encontro deve ocorrer no começo de 2011, na Turquia.

O negociador chefe do Irã, Saeed Jalili, disse esperar que as conversas sejam realizadas em Istambul. Outros representantes confirmaram os planos para o próximo diálogo e disseram que a reunião deve ocorrer em janeiro ou fevereiro.

As fontes falaram em condição de anonimato, por disseram não ter autorização para tocar no assunto. O assunto do atual encontro foi estabelecer condições para discussões futuras.

Participaram das reuniões de segunda e terça representantes do Irã e do grupo 5+1, composto por EUA, China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha.

As potências têm dúvidas sobre as intenções do Irã com relação ao seu programa nuclear e suspeitam que a República Islâmica tenha como objetivo a fabricação de armas nucleares. Apesar disso, o Irã persiste em sua posição de que o direito de enriquecer urânio é negociável e insiste em que só procura fins pacíficos.