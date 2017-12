Irã e Rússia iniciam negociações sobre programa nuclear As autoridades russas e iranianas iniciaram nesta segunda-feira as negociações em Moscou sobre um plano de enriquecimento de urânio para o Irã em território russo. O plano tem a intenção de dissolver a crise gerada pela decisão de Teerã de retomar seu programa de desenvolvimento de combustível nuclear. A comunidade internacional se preocupa com a possibilidade de o país desenvolver armas nucleares. As negociações são lideradas por Ali Hosseinitash, vice-secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, e seu companheiro, Valentin Sobolev. O ministro das relações internacionais da Rússia, Sergey Lavrov, disse que Moscou tem poucas expectativas em relação as negociações, mas que esforços serão feitos para evitar o aprofundamento da crise. A União Européia, por sua vez, disse que não deseja isolar o Irã e reiterou estar em busca de uma solução diplomática para a questão.