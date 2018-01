Irã e sauditas pedem intervenção da ONU no Iraque O Irã e a Arábia Saudita pediram uma intervenção das Nações Unidas no Iraque a fim de deter os combates entre forças americanas e rebeldes xiitas na cidade sagrada de Najaf. O chanceler iraniano Kamal Kharrazi fez o pedido numa conversa por telefone com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, informa a agência de notícias do governo do Irã, a IRNA. ?Os americanos mais uma vez cometeram um grave erro no cálculo dos desenvolvimentos no Iraque e provocaram os sentimentos do povo iraquiano ao recorrem ao uso da força?, disse Kharrazi, segundo a IRNA. Já o gabinete ministerial saudita emitiu nota expressando ?profunda dor e pesar? pela situação em partes do Iraque e pedindo um ?maior papel para as Nações Unidas no esforço de deter o derramamento de sangue?.