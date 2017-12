Irã e Síria confirmam cúpula com EUA para discutir Iraque O gabinete do primeiro-ministro iraquiano, Nouri Al-Maliki, anunciou nesta quarta-feira, 28, que a Conferência Regional de Segurança sobre a crise no Iraque acontecerá no dia 10 de Março. Um importante diplomata disse que os vizinhos do país, incluindo Irã e Síria, concordaram em estar presentes junto com EUA e Reino-Unido. Uma declaração feita pela assessoria de imprensa do ministro disse que convites foram enviados a países vizinhos, ao Egito, aos cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, à Liga Árabe e à Organização da Conferência Islâmica. Não mencionaram quem mais já confirmou presença. Mas segundo Labid Abawi, ministro do Exterior, Irã e Arábia Saudita confirmaram, junto com EUA e Reino Unido. Rússia e França estudam o convite, mas "Não vejo nenhum sinal de que vão recusar", disse. O ministro disse também que a China aceitou participar. Segundo Abawi, o encontro será fixado para daqui a dez dias. "A conferência será importante. Prova que o Iraque é politicamente capaz de organizar uma reunião como essa. Mandará uma mensagem ao mundo", disse. A vontade de Washington de participar da conferência marca uma reviravolta diplomática após meses recusando dialogar com Teerã sobre a situação no Iraque se acalmar. A Secretária de Estado, Condoleezza Rice, disse na terça-feira que os EUA vão integrar a reunião e apóiam o convite iraquiano a Irã e Síria. Ali Larijani, cabeça do Supremo Conselho de Segurança Nacional do Irã, disse que o ministro do Exterior iraquiano contatou o respectivo ministro iraniano para discutir a conferência. "Estamos revendo a proposta", disse Larijani. Larijani disse que a presença dos EUA não é um problema para o Irã. "Um não deve cometer suicídio porque está com medo da morte", querendo dizer que o Irã não se vetaria para evitar possíveis resultados negativos.