Irã e UE voltarão a discutir projeto nuclear em 2 semanas Os negociadores do Irã e da União Européia (UE), reunidos em Genebra, na Suíça, concordaram em conversar novamente em duas semanas sobre a suspensão do programa de enriquecimento nuclear de Teerã. Antes da reunião, um membro da delegação iraniana havia descartado a possibilidade do país congelar seu programa de enriquecimento de urânio, lançando dúvidas sobre o valor das negociações entre o país e as seis potências mundiais pouco antes do início do encontro. Contudo, o representante da UE Javier Solana disse, após o encontro com o negociador iraniano Saeed Jalili, que ambos haviam concordado em se falar novamente tanto por telefone quanto pessoalmente em um prazo de duas semanas. O subsecretário de Estado dos Estados Unidos, William Burns, também esteve presente na reunião. Esta foi a primeira vez que os EUA enviaram um representante para as negociações com o Irã.