Irã: eleições municipais têm vitória da oposição Os resultados finais das recentes eleições municipais em Teerã, divulgados nesta quinta-, confirmaram a vitória da oposição sobre o partido do presidente Mahmoud Ahmadinejad. A apuração dos 1.656.558 votos na capital iraniana revela que a maioria das cadeiras foi para os ultraconservadores não partidários de Mahmoud Ahmadinejad e para os reformistas. Os ultraconservadores também conseguiram a maioria das cadeiras nos conselhos municipais em outras 29 províncias do país. A lista de candidatos escolhidos para o Conselho Municipal de Teerã é liderada por seis ultraconservadores partidários do atual prefeito, Mohamad Bagher Ghalibaf, e cinco reformistas, ao lado de quatro ultraconservadores pró-Ahmadinejad e um candidato independente.