Irã elogia 'revolução dos nobres' no Egito O Irã elogiou a "revolução dos nobres" no Egito, neste domingo, e criticou os governos do Ocidente pela reação "retrógrada" aos protestos na nação árabe, segundo a mídia estatal. O presidente do parlamento iraniano, Ali Larijani, comparou a posição do Ocidente, em relação ao Egito, ao "suporte dado ao xá durante a revolução Islâmica", que derrubou, em 1979, o monarca iraniano que tinha apoio dos Estados Unidos. "A análise deles sobre os países islâmicos ainda é retrógrada", disse, na abertura da sessão no parlamento.