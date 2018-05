Irã enforca 11 membros de grupo militante sunita O Irã enforcou hoje 11 membros do grupo militante sunita Jundallah, que reivindicou o violento ataque suicida contra uma procissão xiita na semana passada. A informação foi divulgada por um funcionário do Judiciário iraniano. Em entrevista à agência estatal Irna, o chefe do departamento de justiça provincial, Ebrahim Hamidi, disse que 11 membros do Jundallah, que nos últimos meses estavam envolvidos com atentados terroristas na província de Sistan-Baluquistão, foram enforcados na prisão Zahedan.