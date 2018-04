Irã enforca dois por protestos após eleições de 2009

Um escritório da promotoria de Teerã identificou os condenados como Jafar Kazemi e Mohammad Ali Hajaghaei. Não foi informado o local das execuções. "Dois elementos do grupo Monafeghin (hipócritas) chamados Jafar Kazemi e Mohammad Ali Hajaghaei foram executados no início (do dia) de hoje", disse a promotoria em seu site, referindo-se ao grupo iraniano no exílio Mujahedin do Povo do Irã (PMOI).

Em 10 de agosto, a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, pediu que as autoridades iranianas libertassem os dois ativistas. O PMOI, porém, está na lista de Washington de organizações estrangeiras terroristas. A União Europeia retirou o grupo de sua lista de organizações terroristas em 2009.

As execuções foram as primeiras de manifestantes que foram às ruas do país após a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, em junho de 2009. Para a oposição, a eleição foi fraudada. Durante as manifestações, dezenas de pessoas foram mortas, centenas se feriram e milhares acabaram presas pelas forças de segurança. As informações são da Dow Jones.