Irã enforca holandesa detida durante protestos em 2009

Bahrami, de 45 anos, foi condenada à morte no início deste mês. Ela nasceu no Irã e obteve mais tarde a cidadania holandesa.

Em dezembro de 2009, durante visita a familiares no Irã, teria participado de demonstrações contra o regime. Na ocasião, milhares de iranianos foram às ruas protestar contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Seu opositor, Mir Hossein Mousavi, denunciou fraudes no processo eleitoral. As informações são da Associated Press.