Irã enfrenta crise de legitimidade Desde os primeiros dias da República Islâmica do Irã há no país duas soberanias: a divina e a popular. O conceito de soberania popular, que deriva da vontade indivisível da nação iraniana, está inscrito no Artigo 1º da Constituição da República Islâmica. E o conceito divino de soberania, que deriva da vontade de Deus transmitida sob a forma das instituições xiitas de um imanato, é concedido ao "faqih" (jurista islâmico) enquanto legítimo líder dos xiitas, percepção que estabelece os alicerces da doutrina do Velayat i Fagih (guarda dos juristas islâmicos). Cada vez mais a soberania divina deixa de ser um assunto religioso e passa à esfera da teologia política. Quanto à soberania popular, ela encontrou seu devido espaço nas redes sociais e na ação política da sociedade civil iraniana. A presença dessas duas concepções incompatíveis de soberania, autoridade e legitimidade sempre constituiu um objeto de disputa na política iraniana, com frequência definindo os contornos ideológicos da luta pelo poder. A crise atual no Irã, que se seguiu às eleições presidenciais, tem suas raízes na busca popular pela democratização do Estado e da sociedade, e na reação e oposição dos conservadores a esse processo. Mas há outro fator que distingue a crise política atual das instâncias anteriores de sectarismo político e disputa interna. Esta crise está relacionada a uma enraizada estrutura ideológica herdada da Revolução Iraniana. Por outro lado, aqueles como Mir Hossein Mousavi e Mehdi Karoubi - que estão entre os arquitetos do regime islâmico e entre os candidatos à presidência - acreditavam que houvesse na nomenclatura islâmica margem para reformas e renovações. Eles agora se descobrem na liderança de um movimento pró-democracia e pró-reforma que pretende desafiar a própria essência do iliberalismo no Irã. Por outro lado, há um outro fator de igual importância que deve ser considerado. Em sua maioria, os manifestantes que questionam a legitimidade do processo eleitoral não são revolucionários, diferentemente de seus pais. Eles pertencem a uma nova geração que não vivenciou 1979 e anseia por um outro Irã. A maioria não tinha nascido ou era jovem demais para lembrar da revolução. E eles são um terço do eleitorado. Esses jovens nos lembram que uma imagem monolítica do Irã não reflete a mentalidade dos 70% da população, cuja idade é inferior a 30 anos. A busca dos jovens apresentou desafios não só para o status do Velayat i Fagih, questionando sua legitimidade, como também para o movimento reformista. Dito isto, é preciso acrescentar que o Irã islâmico se encontra mais dividido do que em qualquer outro momento desde 1979, uma divisão entre tradicionalistas e modernistas. Mas, nesta eleição, a cisão entre Estado e nação tornou-se mais profunda do que jamais. Ela criou também uma lacuna entre os que creem nas relações com o Ocidente e os que veem tais relações como uma afronta aos ideais da revolução. Obviamente, o resultado da eleição presidencial que levou ao primeiro mandato de Mahmoud Ahmadinejad já era indicativo da crise interna entre soberania popular e regime autoritário no coração da estrutura política da República Islâmica. O conflito atual entre grupos pró-reforma e grupos pró-Ahmadinejad após sua reeleição representam na verdade uma disputa política entre a essência republicana do Irã e sua oligarquia clerical. O gesto republicano dedica sua atenção quase exclusivamente à legitimidade do espaço público, mas o establishment clerical se recusa a conferir qualquer legitimidade às opiniões da população. Em momentos como este, não se pode esquecer que sempre que a democracia é intimidada, silenciada e adiada por uma demonstração de força num país como o Irã, trata-se de uma perda de credibilidade para aqueles que estão no poder e uma crise de legitimidade para todo o sistema político. Se a violência nas ruas de Teerã se intensificar, isso pode representar também a possibilidade de a violência se intensificar em todo o Oriente Médio. Pode também complicar as iniciativas internacionais de negociar com o Irã sobre temas como seu programa nuclear, o futuro do Iraque e do Afeganistão. O presidente americano deixou claro que gostaria de estabelecer um diálogo diplomático com o Irã. Mas a reeleição de Ahmadinejad só aumenta os temores de israelenses e sauditas em relação à segurança de seus países. Os EUA torciam pela vitória dos reformistas. Estas esperanças foram frustradas e agora os americanos terão de trabalhar com Ahmadinejad. O presidente americano aparentemente contava com a derrota de Ahmadinejad para justificar a decisão tomada por seu governo de adiar a abordagem da questão nuclear. Ao final, é muito improvável que a atual instabilidade iraniana de alguma maneira se transforme numa chama mais forte capaz de queimar Ahmadinejad e seu grupo. Ainda assim, pela primeira vez o Irã se descobre jogado numa crise de legitimidade sem precedentes. Trata-se de um ponto de inflexão na política interna e externa do Irã que o mundo não pode ignorar. Deixar que o gênio da democracia saia da lâmpada no Irã é como abrir uma caixa de Pandora que Teerã teme não ser capaz de fechar. *Ramin Jahanbegloo, dissidente iraniano, é filósofo no Canadá