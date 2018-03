Irã está disposto a cooperar com a AIEA O Irã está disposto a cooperar ao "máximo" se a questão nuclear seguir em debate na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e não for enviada ao Conselho de Segurança da ONU, declarou neste domingo o porta-voz da chancelaria iraniana. "Se a AIEA e o Conselho de Segurança se comprometerem a que a questão nuclear iraniana seja examinada pela agência, estamos dispostos a cooperar ao máximo", declarou Hamid Reza Assefi, durante uma coletiva de imprensa semanal transmitida pela televisão estatal. "Mas se (os membros do Conselho de Segurança da ONU) tomarem medidas radicais, nós também tomaremos medidas em conseqüência. Se suas decisões forem razoáveis, nossas decisões também serão; se suas decisões forem radicais, as nossas também", afirmou Assefi ao ser interrogado sobre a ameaça iraniana de suspender sua cooperação com a AIEA.